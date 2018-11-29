На выборах в Грузии победила кандидат от партии власти Зурабишвили. Сторонник Саакашвили Вашадзе отстал почти на 10%

Центризбирком Грузии утром 29 ноября огласил результаты президентских выборов по итогам подсчета 100% голосов.

Победила Саломе Зурабишвили, за которую проголосовали 59,52% граждан (1,1 млн голосов). Ее соперник, Григол Вашадзе, получил 40,48% (780,6 тыс. голосов). Отметим, Зурабишвили шла на выборы как независимый кандидат, однако поддерживала ее правящая партия «Грузинская мечта». Вашадзе является членом бывшей правящей партии «Единое национальное движение» и представителем объединенной оппозиции «Сила в единстве». Его считают сторонником бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Политологи говорили, что его победа может привести к осложнениям в отношениях с Россией, в то время как партия олигарха Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта» выступает против обострения отношений с Россией.