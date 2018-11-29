Финский МИД подтвердил отсутствие территориальных претензий к России

Министерство иностранных дел Финляндии заявило, что не имеет территориальных претензий к России. Комментарий появился в связи с широко разошедшейся информацией о том, что молодёжное крыло партии "Истинные финны" считает необходимым вернуть Финляндии утраченные после Второй мировой войны территории, в частности Карелию.

"У Финляндии нет никаких территориальных претензий ни к одной из стран. Таким образом, Финляндия не планирует поднимать с Российской Федерацией вопрос о возврате переданных СССР на основании Парижского мирного договора территорий", – цитирует Yle руководителя отделения МИДа по связям с Россией Никласа Линдквиста.

По словам профессора международной политики из Университета Тампере Туомаса Форсберга, среди финнов ностальгия по утраченной Карелии встречается все реже и реже. В начале девяностых, когда населению впервые задали подобный вопрос, около половины высказалось за возврат региона в состав Финляндии. Сейчас, в зависимости от формулировки вопроса, этот показатель варьируется в районе 20%.