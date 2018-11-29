Колесов обещает первый ледоход на Неве уже сегодня

Морозная погода в Петербурге стремительно приближает первый ледоход. Главный синоптик города прогнозирует его уже сегодня и призывает жителей Северной столицы готовить фотоаппараты.

«Готовим фотоаппараты, скоро по Неве первый ледоход пойдет. А к ночи уже густой будет», – написал Александр Колесов в Facebook утром 29 ноября.

Сейчас в Северной столице — минус 4 градуса. Ветер юго-западный, 3-5 метров в секунду. Накануне ГУ МЧС по городу предупреждало об усилении ветра.