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Бизнес
29.11.2018 10:46
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В ЦБ заявили о нехватке оборудования для сбора биометрии в российских банках. Поставщики дефицит отрицают

Российские банки отстают во внедрении биометрической клиентской системы из-за нехватки криптографического оборудования. Отечественные предприятия не успевают произвести нужное количество устройств. Об этом на SOC-форуме в Москве заявил первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

Об этом 29 ноября сообщает РБК. Российские банки хотят полностью перевести на Единую биометрическую систему к концу 2019 года. Она будет распознавать граждан по голосу и изображению. Сбор данных о клиентах начался в июле текущего года, чтобы к 1 января 2019-го все кредитные учреждения страны подключили к ЕБС 20% своих отделений (порядка 4 тыс.). Еще через полгода показатель нужно довести до 60%, а к концу года — до 100%. Пока же только в 450 отделениях российских банков можно сдать биометрию. Судя по высказыванию представителя ЦБ, регулятор склонен винить в отставании производителей, не успевающих поставлять устройства.  

Как объяснил журналистам источник на рынке обработки биометрических данных, чтобы оборудовать один офис технологиями для сбора биометрических данных, нужно 5–9 млн рублей в зависимости от поставщика.

При этом сами поставщики оборудования для подключения к ЕБС отрицают проблему дефицита. Так, например, представитель «Инфотекс Интернет Траст» Антон Мелузов заверил: все клиенты получают необходимые криптографические средства в штатном порядке. Это подтвердил и представитель Райффайзенбанка. По его словам, финансовое учреждение  закупает устройства HSM (аппаратные модули безопасности) и не ощущает их нехватки. Готовится к закупке и Почта Банк. Ему о дефиците неизвестно.​

По словам гендиректора Ассоциации разработчиков и производителей электроники Ивана Покровского, мощности основных производителей электроники в среднем загружены на треть. Другое дело, что заказчики, возможно, не хотят внедрять в свою инфраструктуру, основанную, как правило, на иностранном оборудовании, отечественные криптографические решения. Это требует денежных и других затрат, хотя в дальнейшем в обслуживании и поддержке российское оборудование окажется дешевле, чем зарубежное, говорит эксперт. Он уверен: если заказчик будет заинтересован в использовании российских решений, сформулирует производителю техническую задачу и спланирует необходимый объем поставок, проблему можно будет решить.

 

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