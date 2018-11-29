СМИ узнали детали встречи Путина и Трампа на саммите G20. Президенты будут общаться два часа

Встреча президента Владимира Путина с его американским коллегой запланирована на 1 декабря на полях саммита G20 в Аргентине. Об этом 29 ноября сообщает РБК со ссылкой на Reuters .

По сведениям РИА Новости, ссылающегося на источник в одной из делегаций, встреча президента США Дональда Трампа и Путина пройдет в 17:30 мск 1 декабря. Согласно информации собеседника агентства, на нее отведено чуть более двух часов.

Встреча Путина и Трампа есть в расписании российской делегации, хотя ранее американский президент допускал, что может отказаться от переговоров с российским коллегой. Трамп говорил, что примет решение по встрече после того, как получит полный доклад о событиях в Керченском проливе. «Это будет определяющим. Может быть, я не буду встречаться. Мне не нравится эта агрессия», — заявлял Трамп.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отвечал, что, несмотря на слова Трампа, подготовка к встрече продолжается. Администрация президента США еще 27 ноября подтвердила, что встреча Путина и Трампа состоится. «Иной информацией от американских визави не поступало», — говорил Песков.