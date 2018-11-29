Угнать за 40 секунд. На Долгоозерной чёрный «Лексус» за 7 миллионов покинул хозяина

Дорогостоящий внедорожник угнали в Приморском районе Петербурга. Похитителю потребовалось меньше минуты, чтобы подчинить чужой автомобиль.

Как стало известно «Фонтанке» 29 ноября, накануне в полицию с заявлением обратился 38-летний предприниматель. Он рассказал об исчезновении чёрного «Лексуса LХ570», припаркованного напротив дома 10 на Долгоозерной улице. Сам горожанин проживает неподалёку, на Парашютной.

Иномарку стоимостью в 6,8 млн рублей бизнесмен приобрёл в кредит и ещё не успел полностью рассчитаться с банком.

Камеры наблюдения зафиксировали проникновение чужака в машину. На угон ушло всего 40 секунд.