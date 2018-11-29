Постороннего застукали в архиве Петроградского суда. Он хотел почитать рассмотренные дела

Покой архивных документов аккуратно потревожил неизвестный в Петроградском районном суде Петербурга. Незваный гость зашёл через чёрный вход и выдал себя слишком уж порядочным для подобных дел поведением.

Как стало известно «Фонтанке» 29 ноября, накануне после обеда сотрудница архива Петроградского районного суда вернулась в свой кабинет и обнаружила там непривычный порядок. Стопки дел кто-то аккуратно переложил на другие места, нарушив принцип их хранения.

Заглянув в соседнее помещение, женщина застукала там незнакомого мужчину. Автор нового порядка засуетился и спешно покинул архив с чёрного входа. С собой он ничего не унёс. Замок на запасной двери оказался скрученным.

В объединённой пресс-службе судов Петербурга отметили, что визитёр интересовался относительно свежими делами — за текущий и прошлый год. Как гражданскими, так и уголовными. Без знаний устройства архива суда он вряд ли бы смог найти нужные ему документы.

О происшествии работники учреждения сообщили в полицию.