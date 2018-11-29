В Красносельском районе закончили превентивные работы. Тепло вернется почти в 300 жилых домов

Бригада ГУП «ТЭК СПб» устранила проблему с теплосетью в Красносельском районе Петербурга к утру 29 ноября. На время работ почти в трех сотнях домов остыли батареи.

Как сообщает пресс-служба предприятия, работы возле дома 31 по улице Летчика Пилютова завершили в половине пятого утра. Заменили шесть метров 700-миллиметровой трубы, по нормативам на такой объем отводится 26 часов, но аварийная бригада справилась менее чем за сутки.

На время работ жителям 293 домов ограничивали подачу тепла. Труба также питает 43 школы, детсады, поликлиники и прочие учреждения, в них отопление поставили на проток.