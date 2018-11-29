На охрану Байкала потратили 8,4 миллиарда рублей, но экологическая ситуация продолжает ухудшаться

Федеральная целевая программа (ФЦП) по охране озера Байкал и развитию Байкальской природной территории, рассчитанная на 2012 – 2020 годы, находится под угрозой срыва. Об этом 29 ноября сообщает РБК со ссылкой на Счетную палату. Орган аудита проверил реализацию программы за 2015 – 2017 годы и девять месяцев текущего года.

Государственным заказчиком — координатором программы выступает Минприроды.

За четыре года государство израсходовало на реализацию программы 8,4 млрд руб., но экологическая обстановка в районе озера «продолжает ухудшаться, что создает риски недостижения целей ФЦП», говорится в сообщении пресс-службы Счетной палаты.

Директор департамента Счетной палаты Сергей Нероев объяснил неудачи отсутствием надлежащей координации государственных заказчиков со стороны Минприроды. «Средства, выделенные на ее реализацию, расходуются зачастую без достижения ожидаемого результата», — констатировал Нероев, заметив, что финансовые ресурсы и целевые индикаторы между собой не увязаны.

В Счетной палате также указали на недостижение показателей программы — лучший результат Минприроды (в 2017 году удалось достичь пяти показателей из девяти) в СП объяснили корректировкой значений двух показателей под фактически ожидаемые.

Одного из индикаторов — охват Байкальской природной территории экологическим мониторингом — Минприроды не достигает каждый год, так как с 2015 года затягивается ввод в эксплуатацию научно-исследовательского судна Росгидромета.

Показателя сокращения объемов непереработанных и не размещенных на полигонах отходов не удается достичь, так как из четырех запланированных полигонов три введены в эксплуатацию, но не функционируют, один не достроен. При этом средства в размере 232,2 млн руб. на эти цели использованы.

Минприроды не удается устранить загрязнения реки Селенга нефтепродуктами и ликвидировать последствия деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината, расположенного в Знаменске. На эти задачи потратили 1,3 млрд руб., но содержание нефтепродуктов в Селенге в 7,7 раза превышает фоновую пробу, а в воздухе Знаменска все еще содержатся химические вещества, угрожающие здоровью его жителей.

«Крайне сложная» ситуация с ликвидацией отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, отмечают в СП. «Мероприятие, которое реализуется с 2013 года и должно быть завершено к 2020 году, фактически еще даже не начиналось», — заявил Нероев. Минприроды Иркутской области заключило с «Росгеологией» контракт на 5,9 млрд руб., но технология ликвидации отходов до настоящего времени не определена, в связи с чем цена госконтракта не может считаться обоснованной.

СП направит представления в Минприроды и Минстрой, обращение в Генпрокуратуру и информационные письма в правительство и регионы.