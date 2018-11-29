В Грузии огласили итоги выборов президента после подсчета 99% голосов

После обработки 99,7% бюллетеней победу на президентских выборах в Грузии одерживает независимый кандидат, которого поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», Саломе Зурабишвили. За нее отдали свои голоса 59,56%, следует из данных на сайте ЦИК Грузии от 29 ноября.

Кандидат от оппозиции Григол Вашадзе после обработки данного количества бюллетеней набирает 40,44% голосов.

Зурабишвили формально является независимым кандидатом, однако ее поддерживает правящая партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия». Ее соперник — Григол Вашадзе, член бывшей правящей партии «Единое национальное движение» и представитель объединенной оппозиции «Сила в единстве». Его считают сторонником бывшего президента страны Михаила Саакашвили, в случае победы Вашадзе эксперты прогнозируют сложности в отношениях с Россией. «Грузинская мечта», связанная с олигархом Бидзиной Иванишвили, выступает против политики Саакашвили и за разрядку в отношениях с Россией.

Избирательные участки в Грузии закрылись 28 ноября в 20:00 (19:00 по московскому времени). Порога явки в стране нет, выборы будут считаться состоявшимися в любом случае. Инаугурация нового президента должна состояться 16 декабря. Отметим, согласно принятым в 2017 году парламентом Грузии изменениям в Конституцию, права и полномочия главы государства значительно урезаны.