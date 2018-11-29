В Петербурге «логисты» чуть не стали миллионерами. Международная бригада промышляла на складах

Почистить склады в Северной столице решили трое приятелей. Чтобы получить доступ к чужому товару, они примерили на себя роль перевозчиков. Операция на 22 миллиона прошла удачно, но развить дальнейший успех помешала полиция.

Как стало известно «Фонтанке» 29 ноября, по подозрению в мошенничестве задержана группа из трёх человек. Старший из них, 43-летний выходец из Азербайджана, выступил автором идеи. Через специализированный сайт он подбирал заказы на перевозку грузов, общался онлайн с клиентами от имени различных компаний. Его 38-летний помощник родом из Дагестана изготавливал подложные регистрационные знаки и исполнял роль водителя. Третий напарник, 30-летний уроженец Украины, изображал экспедитора. Он оформлял документы на груз, взаимодействовал с представителями склада.

Так троица вывезла из Шушар грузовик с огнезащитной нефтемасловодоотталкивающей тканью. Хозяин оценил потерю в 22 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемые взяты под стражу. Похищенное изъято. Полиция устанавливает причастность группы к другим подобным эпизодам.