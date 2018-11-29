Студента колледжа связи задержали за развращение школьницы «ВКонтакте»

Студента колледжа задержали за развращение петербургской школьницы.

Как стало известно «Фонтанке» 29 ноября, 40-летний житель Красносельского района обратился с заявлением в следственный отдел Следкома еще в июле 2018 года. Тогда он рассказал, что некий пользователь «ВКонтакте» в чересчур откровенной переписке развращает его дочь 2005 года рождения. В августе было возбуждено уголовное дело.

На поиски злоумышленника ушло более четырех месяцев. Накануне в камере оказался третьекурсник колледжа связи, доставленный в Петербург с места регистрации. 20-летний юноша изобличен в том, что с октября 2017-го в Интернете вел «взрослую» переписку с петербурженкой, прекрасно осознавая, что его визави на тот момент даже не было 14 лет.

Неделю назад наше издание рассказывало о задержании мужчины 35 лет, которому 12-летняя жительница все того же Красносельского района отправляла свои фотографии в обнаженном виде в соцсетях.