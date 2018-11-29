МИД Украины известил морской Арбитражный трибунал о ситуации в Керченском проливе
Украина известила о задержании своих военных кораблей и их экипажей Арбитражный трибунал по морскому праву, который рассматривает иск страны против России о нарушении ей норм морского права в Азовском море. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба украинского министерства иностранных дел.
В сообщении отмечается, что последние события, «включая и обстрел и захват украинских кораблей свидетельствуют о сознательной и целенаправленной эскалации со стороны России».
«Украина заявила протест против действий России, довела их до сведения своих союзников и путем обращения в арбитражный трибунал продемонстрировала свое намерение обжаловать поведение России с применением всех имеющихся правовых средств», — говорится в сообщении.
МИД Украины в извещении также отметил продолжение «дискриминационного преследования» судов Украины и других стран, планирующих пройти через Керченский пролив в Мариуполь, Бердянск и другие украинские порты, в то время как те, что шли в российские не подвергались подобному отношению. Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что украинское государство терпит экономический ущерб от российских действий и напомнило о поддержке позиции Киева странами Евросоюза.
Справка:
25 ноября Федеральная служба безопасности сообщила, что военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы). В ФСБ заявили, что нашли на задержанных кораблях оружие и приказ «скрытно пройти Керченский пролив». В ответ вечером 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем.