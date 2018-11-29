МИД Украины известил морской Арбитражный трибунал о ситуации в Керченском проливе

Украина известила о задержании своих военных кораблей и их экипажей Арбитражный трибунал по морскому праву, который рассматривает иск страны против России о нарушении ей норм морского права в Азовском море. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба украинского министерства иностранных дел.

В сообщении отмечается, что последние события, «включая и обстрел и захват украинских кораблей свидетельствуют о сознательной и целенаправленной эскалации со стороны России».

«Украина заявила протест против действий России, довела их до сведения своих союзников и путем обращения в арбитражный трибунал продемонстрировала свое намерение обжаловать поведение России с применением всех имеющихся правовых средств», — говорится в сообщении.

МИД Украины в извещении также отметил продолжение «дискриминационного преследования» судов Украины и других стран, планирующих пройти через Керченский пролив в Мариуполь, Бердянск и другие украинские порты, в то время как те, что шли в российские не подвергались подобному отношению. Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что украинское государство терпит экономический ущерб от российских действий и напомнило о поддержке позиции Киева странами Евросоюза.