Bloomberg: Россиянка Мария Бутина может договориться с обвинением в США

Обвиненная в США в незаконной работе иностранным агентом россиянка Мария Бутина может в ближайшее время договориться с обвинением. Об этом 29 ноября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ, поданный в федеральный суд Вашингтона.

Суть соглашения не раскрывается. По данным агентства, стороны близки к «окончательному соглашению», детали которого будут в скором времени обговорены. При этом суд отказал защите Бутиной в прекращении ее содержания в одиночной камере.

29-летней Бутиной инкриминируется, во-первых, участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Во-вторых, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции США агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля – в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Бутина не признала свою вину, МИД России назвал обвинения сфабрикованными. Новые судебные слушания по делу Бутиной пройдут в декабре, после того, как она отозвала из суда прошение о снятии с нее обвинений.