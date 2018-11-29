Независимым сетям АЗС разрешили продавать топливо дороже, чем на заправках крупных компаний

Независимые владельцы АЗС и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) добились изменения формулировки в условиях соглашения правительства с нефтяниками о заморозке цен на топливо, которое было заключено в начале ноября. Об этом 29 ноября пишет РБК со ссылкой на президента Российского топливного союза (объединяет владельцев независимых АЗС) Евгения Аркушу.

Речь идет о том, что владельцы независимых АЗС (в отличие от крупных нефтяных компаний у них нет ни месторождений, ни перерабатывающих заводов) получили право повышать цены на топливо максимум на 4% относительно розничных цен на заправках крупных компаний, пояснил Аркуша. Это подтвердил РБК заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

Изначально в соглашении правительства с нефтяниками «была допущена ошибка», поэтому Российский топливный союз попросил ФАС и Минэнерго (подписывали соглашение от имени правительства) ее устранить, сказал Аркуша. В протоколе по итогам совещания у Козака указывалось, что независимые АЗС могут продавать топливо не более чем на 4% выше индикативной цены, под которой понимались мелкооптовые, а не розничные цены, пояснил Аркуша.

В начале ноября десять крупных нефтяных компаний подписали соглашение с правительством, которое предполагает заморозку цен на топливо на уровне начала июня до конца 2018 года с возможностью роста с 1 января 2019 года не более чем на 1,7% в соответствии с повышением НДС с 18 до 20%, а с 1 февраля — не более чем на уровень прогнозируемой инфляции (4–4,6% в год). Это было сделано на фоне роста цен в опте.

Благодаря этой корректировке топливного соглашения независимые АЗС получают возможность увеличить маржу до 8–9% вместо прежних 4–5%, сказал РБК глава Независимого топливного союза (объединяет независимых трейдеров и владельцев) Павел Баженов. В среднем по России они могут повысить цены на 3,49 руб. за литр бензина АИ-92 и на 3,59 руб. — за литр АИ-95, подсчитал он.