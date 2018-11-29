Заявление ЕС по ситуации в Черном море не содержит упоминания о санкциях

Евросоюз призвал стороны конфликта с задержанием украинских судов в Чёрном море снизить напряженность ситуации и выразил крайнюю озабоченность.

Заявление, подписанное главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, было распространено вечером 28 ноября после двухдневных консультаций, сообщает «Российкая газета». В нем сказано, что Евросоюз будет пристально следить за ситуацией, Россию и Украину призвали проявлять сдержанность и снизить напряжённость.

Отдельная просьба обращена к Москве – освободить украинские корабли. Также отмечается, что Евросоюз готов действовать «адекватно в координации с международными партнерами», однако речи про новые санкции не идёт.