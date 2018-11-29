Происшествия
Заявление ЕС по ситуации в Черном море не содержит упоминания о санкциях
Евросоюз призвал стороны конфликта с задержанием украинских судов в Чёрном море снизить напряженность ситуации и выразил крайнюю озабоченность.
Заявление, подписанное главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, было распространено вечером 28 ноября после двухдневных консультаций, сообщает «Российкая газета». В нем сказано, что Евросоюз будет пристально следить за ситуацией, Россию и Украину призвали проявлять сдержанность и снизить напряжённость.
Отдельная просьба обращена к Москве – освободить украинские корабли. Также отмечается, что Евросоюз готов действовать «адекватно в координации с международными партнерами», однако речи про новые санкции не идёт.
Справка:
25 ноября Федеральная служба безопасности сообщила, что военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы). В ФСБ заявили, что нашли на задержанных кораблях оружие и приказ «скрытно пройти Керченский пролив». В ответ вечером 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем.