Глава ВТБ пришёл на закрытую вечеринку банка в костюме джедая и рассказал инвесторам о космических рисках

Топ-менеджеры ВТБ в образах Оби-Вана Кеноби и Люка Скайуокера открыли закрытую вечеринку банка на инвестиционном форуме «Россия зовёт!».

Фотографии с мероприятия вечером 28 ноября опубликовало издание РБК. Глава банка Андрей Костин оделся Оби-Ваном Кеноби, первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев, был в образе джедая Люка Скайуокера. Костин поприветствовал «рыцарей галактики ВТБ», его зам – орден инвест-джедаев. «Звезда Смерти неоднократно пыталась запугать Республику санкциями и нанести удары по всей инвестиционной галактике. Но не родился еще такой ситх, которому бы открылась мудрость джедаев. А наш девиз неизменен: да пребудет с нами сила!», – цитирует Соловьева издание.

Годом ранее Костин был в образе Иосифа Сталина, Соловьев – Никиты Хрущева.

10-й ежегодный инвестиционный форум «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» начался в столице 28 ноября.