Путин освободил граждан РФ от обязанности доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий граждан от необходимости доказывать отсутствие у них долгов за ЖКХ, следует из опубликованного 28 ноября на портале правовой информации документа.

Проект этого закона был внесен депутатами "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России". Согласно документу, граждане больше не должны будут доказывать отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которое является одним из условий предоставления субсидий и компенсаций. Теперь факт наличия задолженности должен будет подтверждаться на основании вступившего в законную силу судебного решения.

При этом граждане не должны будут предоставлять документы, которые подтверждают наличие или отсутствие судебного акта.