ЦИК Грузии: Зурабишвили лидирует на выборах президента

Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили набирает 57,37% голосов, сообщили в ЦИК после подсчета 31,88% бюллетеней.

Явка к 17.00 (16.00 мск) составила 56,23%, сообщила спикер ЦИК страны Анна Микеладзе. По ее словам, это более 1,9 миллиона избирателей. В это число не входят избиратели за границей.

Всего ЦИК организовал 3703 избирательных участка, в том числе 55 за рубежом. Общее число избирателей составляет 3 528 658 человек. На территории России участки не открывались из-за отсутствия между странами дипломатических отношений. В целом, по данным МВД и ЦИК, выборы прошли в спокойной обстановке, несмотря на некоторые нарушения.

Второй тур президентских выборов прошел в Грузии 29 ноября. Срок полномочий президента составит шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов.