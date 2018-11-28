Словакия опасается наплыва беженцев с территории Украины из-за обострения отношений с Россией
Минобороны Словакии готово выделить для охраны границы 1,2 тысячи военнослужащих. Руководство страны опасается наплыва беженцев с восточной части Украины.
Слова премьер-министра Словакии Петра Пеллегрини приводит «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости». Он выступил перед журналистами после специального заседания Национального аналитического центра по вопросам безопасности. По мнению главы кабмина, обострение отношений России и Украины может спровоцировать поток беженцев с восточной части страны в западную, а оттуда в Словакию. При этом Пеллегрини подчеркнул, что информации о возможной эскалации конфликта у правительства нет.
Министр обороны Словакии Петер Гайдош добавил, что армия готова выделить более тысячи военных для охраны границ.
Справка:
25 ноября Федеральная служба безопасности сообщила, что военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы). В ФСБ заявили, что нашли на задержанных кораблях оружие и приказ «скрытно пройти Керченский пролив». В ответ вечером 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем.