Словакия опасается наплыва беженцев с территории Украины из-за обострения отношений с Россией

Минобороны Словакии готово выделить для охраны границы 1,2 тысячи военнослужащих. Руководство страны опасается наплыва беженцев с восточной части Украины.

Слова премьер-министра Словакии Петра Пеллегрини приводит «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости». Он выступил перед журналистами после специального заседания Национального аналитического центра по вопросам безопасности. По мнению главы кабмина, обострение отношений России и Украины может спровоцировать поток беженцев с восточной части страны в западную, а оттуда в Словакию. При этом Пеллегрини подчеркнул, что информации о возможной эскалации конфликта у правительства нет.

Министр обороны Словакии Петер Гайдош добавил, что армия готова выделить более тысячи военных для охраны границ.