Митрополит Варсонофий освятит в Исаакиевском соборе придел, который заберут у музея

В Исаакиевском соборе появится больше места для богослужения. Как рассказал «Фонтанке» 28 ноября вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, православным верующим стало тесно.

В Исаакиевском соборе 7 декабря пройдет освящение придела святой Екатерины. По словам сотрудников музея "Исаакиевский собор", им объявили о том, что службу возглавит митрополит Варсонофий, долгое время боровшийся за передачу храма в пользование РПЦ. Специально под это событие сотрудникам музея поручено убрать леса с реконструируемой части екатерининского придела.

Вице-губернатор Владимир Кириллов сообщил «Фонтанке», что точная дата освящения пока неизвестна. Причиной передачи придела, отметил чиновник, стало обращение настоятеля храма, который пожаловался на то,что верующим не хватает места. На реставрационных работах, по его словам, это не отразится.

К обсуждению темы передачи прихода также подключился депутат Борис Вишневский, в среду днем он направил обращение в Смольный с просьбой остановить передачу придела.

«В приделе св. Екатерины Музей постоянно проводит выставки, презентации книг, иные культурные мероприятия. Помимо музейной функции, придел св. Екатерины используется для музейно-просветительской функции. В Екатерининском приделе Музеем запланировано проведение необходимых реставрационных работ. Если в приделе начнутся богослужения, будет сорвана плановая реставрация», – утверждает депутат.

В январе 2017 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил журналистам, что вопрос о передаче Исаакиевского собора решён. Однако с тех пор РПЦ так и не подала заявку на передачу здания. Считается, что решение конфликтного вопроса отложили до окончания президентских выборов, однако и после них к теме не возвращались. При этом ранее, в 2015-м, градоначальник отказал епархии в передаче храма, сославшись на экономическую составляющую: музей в соборе приносит стабильный доход городу.