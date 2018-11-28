"Локомотив" обыграл "Галатасарай" и сохранил шансы на попадание в плей-офф Лиги Европы

Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 2:0 обыграл турецкий "Галатасарай" в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Голы забили Райан Донк (автогол, 43-я минута) и Владислав Игнатьев (54).

Москвичи одержали первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее российская команда дважды уступила португальскому "Порту" (1:3, 1:4), а также проиграла немецкому "Шальке" (0:1) и "Галатасараю" (0:3).

"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице группы D с 3 очками в активе. "Галатасарай" идет третьим с 4 очками. "Порту" (10 очков) и "Шальке" (8) досрочно вышли в плей-офф и проведут очный матч позднее в среду. Россияне сохраняют шансы занять итоговое третье место в группе, которое дает право выступить в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, завтра матч группового этапа Лиги Европы в Петербурге сыграет "Зенит". С соперником – "Копенгагеном"- сине-бело-голубые борются за лидерство в группе и попадание в плей-офф турнира.