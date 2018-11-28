Минобороны предупредило о планах ИГ ударить химоружием по курдам в Сирии

Боевики международной террористической организации ИГ (запрещено в РФ) планируют использовать химоружие против сирийских курдов, сообщило Минобороны России.

Министерство отмечает, что, по подтвержденным по нескольким каналам данным разведки, в сирийском населенном пункте Эль-Кишма провинции Дейр-эз-Зор террористы ИГ в здании городской больницы производят самодельные минометные боеприпасы с последующей начинкой их боевыми отравляющими веществами.

«Изготовленные химические боеприпасы предназначены для обстрела позиций курдских сирийских демократических сил (СДС), ведущих при поддержке США боевые действия против террористов в районе н.п. Хаджин, провинция Дейр-эз-Зор», — отмечается в сообщении.

Минобороны указывает, что обстрел позиций сирийских курдов боевики собираются осуществить с направления, где дислоцированы близлежащие сирийские проправительственные формирования. Террористы таким образом хотят спровоцировать массированные удары авиации США по сирийским войскам.

В связи с появившейся информацией командование российской группировки войск в Сирии организовало мониторинг обстановки в провинции Дейр-эз-Зор. В регион будет направлен мобильный комплекс радиационной, химической и биологической разведки с российскими специалистами для своевременного выявления угрозы отравления мирных жителей химическими веществами.