СКА разгромил «Витязь». Барабанов набрал четыре очка

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» в четверг, 28 ноября, в Подольске. Армейцы с Невы выиграли со счетом 6:0.

Отличились Виктор Тихонов (11 минута), Павел Дацюк (15), Сергей Плотников (26), Александр Барабанов (33), Андрей Кузьменко (40) и Алексей Бывальцев (58). Отметим, что на счету Барабанова также три результативные передачи.

СКА продолжает удерживать второе место в Западной конференции с 53-мя очками. Лидирует по-прежнему ЦСКА, у которого 56 очков и игра в запасе. Следующий матч петербуржцы проведут дома 4 декабря против нижегородского «Торпедо».