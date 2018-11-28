18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-5°C
/ Завтра: -5
$ 66.94р
75.52р
23:54 28.11.2018
Расширенный поиск

Общество
28.11.2018 22:16
Печать

«Мойка обыскала Фонтанку»: налоговая Петербурга потеряла 300 арестованных миллионов. Накануне Валентина Корязина ушла в последний "налоговый" отпуск

Прокуратура Петербурга инициировала редкое уголовное дело по халатности в отношении сотрудников налоговой службы города. Следственный комитет обыскал правовой отдел ведомства. По мнению прокурора Сергея Литвиненко и главы СК Александра Клауса, подчиненные руководителя ФНС города Валентины Корязиной фактически отказались от требований возмещения ущерба по двум судебным процессам. В результате около 300 млн ранее арестованных рублей не дошли до казны. Заодно «Фонтанка» узнала, что Валентина Корязина ушла в последний отпуск на текущем месте службы. Также нашему изданию предположили, в какое кресло Смольного она сядет после Нового года.

Как удалось узнать корреспондентам нашего издания, 27 ноября сотрудники второго (экономического) управления Следственного комитета Петербурга навестили с обыском своих коллег в центральном офисе Федеральной налоговой службы Петербурга на набережной Фонтанки, 76 Как пошутил в телефонном разговоре с нашим журналистом один из сотрудников городской прокуратуры, «Мойка обыскала Фонтанку». Обыскивали кабинеты правового отдела ведомства в следствии возбужденного уголовного дела по части первой статьи 293 УК – «Халатность».

Уголовное дело появилось около двух недель назад после постановления прокурорского реагирования. В документе было указано, что из-за бездействия налоговой службы интересы государства пострадали на сотни миллионов рублей. Как стало известно нашему изданию, в материалах дела исследуется, каким образом сотрудники правового отдела городской налоговой и сотрудники правового отдела Межрайонной налоговой инспекции №9 не подали иски о возмещении ущерба по двум уголовным делам.

Также «Фонтанка» выяснила, что в марте и апреле этого года в Куйбышевском районном суде Петербурга огласили два приговора в отношении бизнесменов, обвиненных в незаконном возмещении НДС. В ходе следствия, что, кстати, велось в том же втором (экономическом) управлении Следственного комитета Петербурга, на активы обвиняемых были наложены аресты. Общая сумма, которых исчислялась более 294 миллионов рублей. Однако, по версии следствия, сотрудники правового отдела, кто согласно функциональным обязанностям, должны отстаивать финансовые интересы государства, не поддержали исковые требования. В результате, предприниматели уже после вынесения обвинительного приговора, смогли распорядиться активами, с которых был снят арест предварительного следствия, по своему усмотрению.

К этому неприятному событию «Фонтанка» добавляет пару строк к своей предыдущей новости об уходе главы ФНС города на Неве Валентины Корязиной. Накануне визита следователей – 26 ноября – она ушла в отпуск. И, по словам наших собеседников в налоговой Петербурга, ее отдых заканчивается к середине января 2019 года, но Корязина на службу более не выйдет. Однако, похоже, это не конец ее государственной биографии, так как в ФНС настойчиво уверены в том, что она займет место председателя комитета Смольного по имущественным отношениям.

Напомним, что до недавнего времени это кресло занимал Михаил Мокрецов, совмещая его с позицией вице-губернатора Петербурга. Сам же Михаил Павлович, написавший недавно заявление об уходе, ранее был главой ФНС России. Кадровые же волнения в Смольном «Фонтанка» описала в материале «Только бизнес. Кто помогает формировать новое правительство Петербурга». 


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Союз строительных объединений и организаций
28.11.2018 20:00

6 декабря состоится VI Съезд строителей Санкт-Петербурга

Строители и власть в открытом диалоге обсудят актуальную ситуацию в строительной отрасли и сверстают планы на перспективу
ООО «Терминал-Ресурс»
28.11.2018 19:30

Получено Заключение о соответствии ЖК «Образцовый квартал 3»

В конце ноября 2018 года ООО «Терминал-Ресурс» получило заключение о соответствии жилого комплекса «Образцовый квартал 3». Именно этот ключевой документ необходим для получения акта о вводе объекта в эксплуатацию. Уже в ближайшее время начнется передача ключей их счастливым обладателям
Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»
28.11.2018 18:28

«Петербургская Недвижимость» поможет сократить выплаты по ипотеке

Снизить ежемесячный платеж или уменьшить срок выплат по жилищному кредиту можно воспользовавшись услугой «Рефинансирование ипотеки» от «Петербургской Недвижимости»
ГК «Эталон»
28.11.2018 18:01

В ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» завершены свайные работы

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») успешно завершила этап свайных работ жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который возводится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А
Скриншот с сайта crello.com/ru/
28.11.2018 17:22

Новый онлайн-редактор анимации от Crello

В графическом редакторе Crello появилось новое приложение — Crello animation maker*. С его помощью можно создавать анимированные элементы для фото в формате Full HD и обложки для соцсетей.
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
28.11.2018 16:07

ЮИТ сдал третью очередь жилого комплекса «Новоорловский»

Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» получила разрешение на ввод в эксплуатацию третьей очереди жилого комплекса комфорт-класса «Новоорловский» в Приморском районе
Магазин Кей
28.11.2018 14:00

ТОП-10 телефонов с NFC 2018-2019 года по мнению экспертов КЕЙ

Телефоны с NFC 2018-2019 года нельзя назвать редкостью на рынке. Модулем бесконтактной оплаты оснащаются практически все флагманские устройства.
«Главстрой Санкт-Петербург»
28.11.2018 12:31

Вячеслав Макаров посетил жилые комплексы «Юнтолово» и «Северная долина»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о визите председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова в жилые комплексы «Юнтолово» и «Северная долина»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
28.11.2018 12:10

Авиакомпания «Россия» ужесточает меры, направленные против курения на борту

Приоритетная задача обеспечения безопасности полетов требует со всей строгостью относиться к соблюдению правил поведения на борту воздушного судна
«Лидер Групп»
28.11.2018 11:55

Новый стиль жизни: ЖК LENINGRAD

Первыми встречать рассвет или любоваться закатами на собственной видовой террасе. Вдыхать аромат хвойных деревьев и слушать пение птиц. Чувствовать пульс деловой жизни, наслаждаться зеленью и спокойствием живописного района
Фото предоставлено компанией Boxberry
28.11.2018 11:48

E-commerce набирает обороты: данные за 2018 год

Рассказываем о последних исследованиях агентства Data Insight и рассматриваем влияние службы доставки на качественный сервис интернет-магазина
Автор фото
28.11.2018 11:28

В Выборге состоялось торжественное открытие ЕвроАвто

9 ноября в честь открытия многофункционального центра ЕвроАвто в Выборге компания организовала горожанам и их семьям настоящий праздник: с призами конкурсами, танцами и интересной развлекательной программой