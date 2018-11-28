«Мойка обыскала Фонтанку»: налоговая Петербурга потеряла 300 арестованных миллионов. Накануне Валентина Корязина ушла в последний "налоговый" отпуск

Прокуратура Петербурга инициировала редкое уголовное дело по халатности в отношении сотрудников налоговой службы города. Следственный комитет обыскал правовой отдел ведомства. По мнению прокурора Сергея Литвиненко и главы СК Александра Клауса, подчиненные руководителя ФНС города Валентины Корязиной фактически отказались от требований возмещения ущерба по двум судебным процессам. В результате около 300 млн ранее арестованных рублей не дошли до казны. Заодно «Фонтанка» узнала, что Валентина Корязина ушла в последний отпуск на текущем месте службы. Также нашему изданию предположили, в какое кресло Смольного она сядет после Нового года.

Как удалось узнать корреспондентам нашего издания, 27 ноября сотрудники второго (экономического) управления Следственного комитета Петербурга навестили с обыском своих коллег в центральном офисе Федеральной налоговой службы Петербурга на набережной Фонтанки, 76 Как пошутил в телефонном разговоре с нашим журналистом один из сотрудников городской прокуратуры, «Мойка обыскала Фонтанку». Обыскивали кабинеты правового отдела ведомства в следствии возбужденного уголовного дела по части первой статьи 293 УК – «Халатность».

Уголовное дело появилось около двух недель назад после постановления прокурорского реагирования. В документе было указано, что из-за бездействия налоговой службы интересы государства пострадали на сотни миллионов рублей. Как стало известно нашему изданию, в материалах дела исследуется, каким образом сотрудники правового отдела городской налоговой и сотрудники правового отдела Межрайонной налоговой инспекции №9 не подали иски о возмещении ущерба по двум уголовным делам.

Также «Фонтанка» выяснила, что в марте и апреле этого года в Куйбышевском районном суде Петербурга огласили два приговора в отношении бизнесменов, обвиненных в незаконном возмещении НДС. В ходе следствия, что, кстати, велось в том же втором (экономическом) управлении Следственного комитета Петербурга, на активы обвиняемых были наложены аресты. Общая сумма, которых исчислялась более 294 миллионов рублей. Однако, по версии следствия, сотрудники правового отдела, кто согласно функциональным обязанностям, должны отстаивать финансовые интересы государства, не поддержали исковые требования. В результате, предприниматели уже после вынесения обвинительного приговора, смогли распорядиться активами, с которых был снят арест предварительного следствия, по своему усмотрению.

К этому неприятному событию «Фонтанка» добавляет пару строк к своей предыдущей новости об уходе главы ФНС города на Неве Валентины Корязиной. Накануне визита следователей – 26 ноября – она ушла в отпуск. И, по словам наших собеседников в налоговой Петербурга, ее отдых заканчивается к середине января 2019 года, но Корязина на службу более не выйдет. Однако, похоже, это не конец ее государственной биографии, так как в ФНС настойчиво уверены в том, что она займет место председателя комитета Смольного по имущественным отношениям.

Напомним, что до недавнего времени это кресло занимал Михаил Мокрецов, совмещая его с позицией вице-губернатора Петербурга. Сам же Михаил Павлович, написавший недавно заявление об уходе, ранее был главой ФНС России. Кадровые же волнения в Смольном «Фонтанка» описала в материале «Только бизнес. Кто помогает формировать новое правительство Петербурга».