Путин подписал закон о продлении приостановки выплат по советским вкладам

Президент России Владимир Путин в среду подписал закон о продлении до 2021 года включительно приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк в период до 20 июня 1991 года. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В 1995 году был принят закон, согласно которому государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений, помещенных во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года, во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года.

Восстановление сбережений, согласно принятому документу, должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости данного набора и применяется при использовании и обслуживании целевых долговых обязательств России.

При переводе всех гарантированных государством сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ объем средств, необходимый для их погашения, составляет в 2019 году 43,82 трлн рублей, в 2020 году – 45,4 трлн рублей, в 2021 году – 47,22 трлн рублей, подсчитали в правительстве РФ.

Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года в связи с тем, что правительством до сих пор не разработаны законы, регламентирующие порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства России, а также порядок их обслуживания. Кроме того, в правительстве констатируют отсутствие финансовых источников полной компенсации советских вкладов.

Комитет Госдумы по финансовому рынку в тексте заключения на документ рекомендовал правительству РФ разработать и направить в Госдуму не позднее июля 2019 года проект закона, регулирующего вопрос о компенсации советских вкладов. Как сообщал ранее глава комитета Анатолий Аксаков, Минфин уже направил соответствующий законопроект в правительство.