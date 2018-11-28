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Бизнес
28.11.2018 22:00
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Путин подписал закон о запрете ритейлерам возвращать товары поставщикам

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает торговым сетям возвращать товары поставщикам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроектом также устанавливается для торговых сетей запрет на навязывание поставщикам продовольственных товаров условий о возврате таких товаров, срок годности на которые установлен свыше 30 дней. Исключения составляют случаи, если возврат таких товаров допускается или предусмотрен законодательством РФ, сообщала пресс-служба Госдумы.

Также законопроектом запрещается заключать договоры между торговыми сетями и поставщиками, в которых содержится условие о возврате продтоваров, срок годности на которые составляет свыше 30 дней, или условие о замене таких товаров на такие же товары, а также условие о возмещение их стоимости, за исключением тех случаев, если иное допускается или предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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