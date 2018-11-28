В Киево-Печерскую лавру пришли описывать имущество

В Ближних пещерах Киево-Печерской лавры началась опись имущества. Об этом украинским "Вестям" сообщили в монастыре вечером 28 ноября.

Вечером на территорию лавры зашли "должностные лица", которые заявили, что имеют распоряжение от украинского Министерства культуры на проведение инвентаризации.

"Мы не понимаем, почему неизвестные люди без предупреждения буквально ввалились к нам и, размахивая непонятным документом, заявили, что будут описывать имущество. Никаких официальных писем о том, что будут произведены такие действия мы не получали, но были вынуждены пустить этих людей", — рассказали изданию монахи.

По их словам, подобные распоряжения выражают "полное неуважение к святыням и верующим".

"Люди, которые приехали из разных уголков нашей страны, лишены возможности поклониться святым мощам из-за того, что в Ближних пещерах сейчас происходит опись", — пожаловались в монастыре.

Впоследствии выяснилось, что опись имущества проводят представители Киево-Печерского заповедника, который находится в подчинении Минкульта страны. Ведомство якобы еще в сентябре потребовало от музейных работников провести полную инвентаризацию икон и других культурно-исторических ценностей храмов канонической православной церкви на Украине. В УПЦ назвали такое решение Минкульта незаконным.