Путин разрешил присваивать аэропортам имена выдающихся людей России

Президент России Владимир Путин своим указом разрешил присваивать аэропортам, железнодорожным станциями и портам имена выдающихся людей России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 28 ноября.

«1. Установить, что: а) отдельным географическим объектам (аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам) могут быть присвоены имена выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги перед отечеством», — говорится в тексте указа.

При этом присвоение имен, согласно указу, будет осуществлять президент по представлению правительства. В свою очередь, правительству предложения о присвоении географическим объектам имен выдающихся деятель должны вносится Общественной палатой РФ по результатам общественного обсуждения.

«Присвоенное географическому объекту имя выдающегося деятеля не является составной частью установленного наименования географического объекта», — указывается в документе.

Кроме того, присвоение имени не влечет за собой изменение уже установленного наименования географического объекта.

Сейчас в России проходит финальный тур конкурса «Великие имена России». За два дня до его окончания в голосовании приняло участие более 2,8 млн человек. Каждый житель России может выбрать один аэропорт России из общего списка и проголосовать по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя». В шорт-лист вошло 124 имени выдающихся людей.