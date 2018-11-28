Депутаты украинского парламента потребовали расследовать случаи давления на УПЦ

Более 20 депутатов Верховной рады подали совместное заявление в МВД Украины, в котором требуют возбудить дело против должностных лиц из-за нарушения прав и свобод священнослужителей канонической Украинской православной церкви.

"Вместе с 22 народными депутатами подали заявление в МВД о совершении преступления должностными лицами государства. Мы считаем, что права и свободы граждан, а также священнослужителей Украинской православной церкви умышленно нарушены", — написал в среду внефракционный депутат Рады Андрей Деркач в Facebook. При этом не уточнил, депутаты от каких фракций подали совместное заявление.

Он сообщил, что в заявлении парламентарии перечислили случаи нарушений прав священнослужителей. Среди них — слежка СБ Украины за архиереями, незаконное удержание на КПП при въезде на Украину, составление списков для погранслужбы для оказания давления, силовые вторжения в помещения епархиальных управлений, угрозы со стороны сотрудников Службы безопасности и губернаторов представителям канонической церкви. "В частности, их действия подпадают под статью 161 Уголовного кодекса Украины – нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений", — добавил депутат.

Ранее украинские власти, в том числе президент Петр Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Позднее Минюст Украины лишил каноническую УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры в Киеве. Действия против Почаевской лавры свидетельствуют о запугивании властями верующих Украины, заявили в РПЦ. Советник президента Украины Петра Порошенко Ростислав Павленко ранее ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.