Хаски переведёт собранные на концерте в его поддержку деньги «Агоре», «Открытой России» и «Медиазоне»

Рэпер Хаски записал видеообращение к фанатам и коллегам по сцене. Он поблагодарил всех, кто его поддержал и пообещал перевести собранные для него деньги правозащитным организациям.

Как рассказал музыкант, средства в первую очередь будут переведены тем организациям, которые оказали ему юридическую поддержку. Рэпер назвал «Агору», «Открытую Россию», в список также попало издание «Медиазона». Он поблагодарил музыкантов Oxxymiron, Noize MC и Баста, которые выступили на концерте в его поддержку. «Оказалось мы тоже умеем в цеховую солидарность», – добавил рэпер. Он также пообещал помочь группам ICE2PEAK и «Френдзона» в случае, если их концерты продолжат отменять.

Тем временем адвокат Хаски в Facebook сообщил, что владельца машины, на которой рэпер пел после сорванного в Краснодаре концерта, просит полицию уголовное дело не возбуждать, так как вред ей полностью возмещён.

Хаски был задержан в Краснодаре 21 ноября после отмены концерта. Его арестовали на 12 суток, но вскоре решение было отменено. Переносить выступления по всей стране также приходится группам «Элджэй», ICE2PEAK и «Френдзона». Глава «Агоры» Павел Чиков рассказал, что, «"чёрный список" исполнителей и указание блокировать их выступления в регионах России спускаются из центрального аппарата ФСБ России».