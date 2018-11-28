Областной суд обязали снять кондиционеры с дома-памятника на Фонтанке. На демонтаж Смольный отвел 5 лет

Горожанин пожаловался правительству Петербурга на кондиционеры, развешанные на фасаде исторического дома, в котором обитает Ленинградский областной суд. Чиновники дали ведомству на демонтаж 5 лет, следует из ответа комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников.

Областной суд располагается в здании по адресу: набережная реки Фонтанки, 6. Дом является объектом культурного наследия федерального значения «Училище правоведения...». В нем в XIX веке учились композиторы Петр Чайковский и Александр Серов, а также музыкальный критик Владимир Стасов.

Дворовые фасады здания, которые являются предметами охраны, увешаны кондиционерами. Петербуржец поинтересовался у КГИОП, насколько законно размещение дополнительного инженерного оборудования. Комитет ответил (документ есть в распоряжении редакции), что в ноябре 2018 года на объект заключили охранное обязательство, в котором обязали демонтировать все кондиционеры и восстановить штукатурный слой в местах крепления.

Больше всего заявителя удивил срок, который чиновники отвели на эти работы, — 60 месяцев. «Фонтанка» направила в Смольный запрос, насколько обосновано предоставление 5 лет на то, чтобы снять кондиционеры.