Шатов и Маммана не помогут «Зениту» в последнем домашнем еврокубковом матче

Два футболиста «Зенита» из-за травм не смогут сыграть в последнем домашнем матче группового этапа Лиги Европы против «Копенгагена». Как заявил 28 ноября главный тренер петербургской команды Сергей Семак, это защитник Эмануэль Маммана и полузащитник Олег Шатов.

«Жирков ни одну полноценную тренировку еще не провел, и его появления в завтрашнем матче ждать не следует. Из тех, кто точно не сможет сыграть: Олег Шатов занимается по индивидуальной программе. Есть еще два игрока, их участие также под вопросом. Игорь Смольников только-только начинает тренироваться, мы посмотрим, насколько он готов или не готов. То же самое касается Мамманы. Есть еще одно занятие, и у нас пока нет точного понимания, кто окончательно выздоровел и кто действительно может на все сто процентов принять участие в матче», – заявил Семак.

По словам главного тренера, есть небольшая вероятность появления полузащитника Юрия Жиркова. «Мы надеемся и верим, но сделать это будет очень сложно, он пропустил очень много, травма очень серьезная, насколько получится полноценно включиться в работу, сказать пока сложно», – подчеркнул Семак.

Матч «Зенит» – «Копенгаген» состоится в четверг, 29 ноября, в Санкт-Петербурге. Начало в 20:55. «Зенит» занимает в группе «C» первое место с восемью очками. «Копенгаген» идет на третьей строчке с пятью очками.