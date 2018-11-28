Смольный снес склад автомобилей Mercedes-Benz на Исполкомской улице

Комитет по контролю за имуществом Петербурга снес парковку при дилерском центре Mercedes-Benz на Исполкомской улице. Как сообщили в ведомстве 28 ноября, салон по продаже автомобилей, которым управляет ООО «Исполкомская, 15», самовольно занял два соседних земельных участка площадью 5,5 тыс. кв. м. Один из них компания использовала для хранения автомобилей, другой — для складирования грузовых контейнеров и паллет. Кроме того, на обоих стояли рекламные конструкции Mercedes-Benz.

ООО «Исполкомская, 15», по данным СПАРК, принадлежит предпринимателю Михаилу Бахтиарову. Ранее сообщалось, что его группа Major выкупила у главы группы «Олимп» Евгения Войтенкова и партнеров автосалон на Исполкомской.

В ККИ пояснили, что ранее город заключал с ООО «Олимп» договоры аренды участков, но они были расторгнуты в 2016 году. Новые владельцы добровольно покинуть территорию отказались. Поэтому сотрудники ККИ спилили забор, демонтировали будки охраны, шлагбаум и рекламные конструкции, а также вывезли с территории контейнер с запчастями. Предпринимателям назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.