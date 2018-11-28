Якутского священника посадили на 17 лет по 87 эпизодам сексуального насилия над детьми. Местная епархия «поднимет вопрос» о лишении иеромонаха Мелетия сана

Иеромонах Мелетий из Свято-Иннокентьевской православной гимназии в Якутске признан виновным в насилии над детьми. В деле 87 эпизодов.

Как сообщает издание SakhaDay, дело священнослужителя Мелетия (в миру Андрей Ткаченко) 28 ноября рассматривал Хангаласский районный суд. Его признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Ткаченко приговорили к 17 годам колонии, обязали выплатить компенсацию морального вреда и пройти лечение у психиатра.

Якутская епархия выпустила в связи с приговором заявление, в котором «информирует, что по результатам апелляций в суды высших инстанций будет поднят вопрос о лишении сана упомянутого клирика».