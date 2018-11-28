Власти ищут строителя для транспортного обхода Мурино и Нового Девяткино за полтора миллиарда рублей

Областной «Ленавтодор» ищет подрядчика для строительства первого этапа нового выезда от КАД до трассы Санкт-Петербург – Матокса. За эти работы потенциальный подрядчик может получить 1,58 млрд рублей. Информация об этом размещена 28 ноября на сайте госзакупок.

Как следует из документации, четырехполосная трасса обогнет Мурино слева. Протяженность первого участка дороги составит 2,2 км. Построить его нужно не позднее 20 декабря 2024 года. Заявки на участие принимаются до 14 декабря 2018 года, а победителя выберут уже к 20 декабря.

Основа обхода — развязка с КАД стоимостью 775 млн рублей — должна быть построена до середины 2020 года, работы ведет ПО «Возрождение». Общая стоимость обхода составляет около 8 млрд рублей. Ранее местные власти с компанией «ЦДС» рассматривали вопрос о том, чтобы построить этот объезд на основе государственно-частного партнерства. В последний раз это обсуждалось в октябре 2018 года, тогда потенциальным инвестором называли компанию «ВИС».