Получено Заключение о соответствии ЖК «Образцовый квартал 3»

ООО «Терминал-Ресурс»

В конце ноября 2018 года ООО «Терминал-Ресурс» получило заключение о соответствии жилого комплекса «Образцовый квартал 3». Именно этот ключевой документ необходим для получения акта о вводе объекта в эксплуатацию. Уже в ближайшее время начнется передача ключей их счастливым обладателям.

Заключение о соответствии выдано Службой Государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга и подтверждает, что строительство жилого комплекса «Образцовый квартал 3» выполнено в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

ЖК «Образцовый квартал 3» располагается в Пушкинском районе Санкт-Петербурга и входит в состав проекта комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах». В составе жилого комплекса три четырехэтажных дома, рассчитанные всего на 168 квартир. Трехметровые потолки, эркеры, предусмотренная проектом возможность установки камина на последнем этаже ЖК, возможность жить с загородным комфортом в черте города и с городской пропиской – делают этот проект уникальным.

В компании застройщика ООО «Терминал-Ресурс» пришли к пониманию преимуществ комбинированного типа строительства – монолитного железобетонного каркаса с ограждающими конструкциями из кирпича. Такое уникальное сочетание позволяет добиться оптимальных показателей по экономичности, эргономичности и экологичности. Монолитный каркас прочен, надёжен, обладает хорошими тепло и шумоизолирующими свойствами. Прочность несущих стен получается такой, что часть внутренних перегородок можно выполнить из пазогребневых блоков, что позволит владельцам квартир «играть» с пространством, объединять комнаты и холл в единое целое. Для внешних стен используется кирпич, многослойная теплоизоляционная система с минеральным утеплителем и структурная штукатурка. Именно это сочетание делает дом тёплым и в то же время здания получаются выразительными и индивидуальными по своему архитектурному стилю.

Кроме того, в домах предусмотрена индивидуальная система отопления с использованием газовых котельных установок. В квартирах вместо радиаторов – водяной тёплый пол. Комфортную температуру можно установить в каждом помещении. Такая система позволяет сэкономить на оплате коммунальных услуг до 20%.

Жилой комплекс сдан раньше установленного срока.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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