18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-5°C
/ Завтра: -6
$ 66.94р
75.52р
20:32 28.11.2018
Расширенный поиск

Власть
28.11.2018 19:14
Печать

В биографии нового директора Кадастровой палаты таинственный пробел в 9 лет

Журналистам не удалось найти следов нового главы Парвиза Тухтасунова с 2008-го по 2017-й год, когда он пришел работать в палату. Об этом 28 ноября сообщает 47news. Издание разобрало биографию Тухтасунова, которого глава Минэкономразвития Максим Орешкин 27 ноября назначил на пост директора Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

Как отмечает издание, летом 2006-го 20-летнего студента по специальности «лечебное дело» Московской медицинской академии имени Сеченова  Парвиза Тухтасунова  можно было видеть в палатках у костра на озере Селигер. Но он вовсе не участник форума молодых политиков-карьеристов. Студент-медик отдыхает в составе группы ребят, состоящей из поклонников кельтской мифологии. Период между 2008 годом, когда Тухтасунов выпустился из столичного Первого меда, и 2017 годом, когда он изучил корпоративные финансы в Открытом институте, и привлёк внимание общественности.

В официальной биографии  Парвиза Тухтасунова, которая опубликована на сайте Кадастровой палаты, всё же есть сведения, что в первой половине десятых годов новый руководитель не совсем бездельничал. С 2011 года он занимался инвестициями в IT в компании Bradford Ltd. Юридическая компания с таким названием существует, ее штаб-квартира находится в Денвере. Также в рамках проекта 10Levels Тухтасунов создавал программный код продукта. 10Levels — это мобильное приложение для желающих похудеть.

Однако до 2016 года, по информации издания, никаких перемещений Тухтасунова по  стране или за рубеж найти невозможно. Только став чиновником (советником главы Росреестра), он начинает активно летать по стране. В последние два года он особенно часто добирался на самолётах в Симферополь, Казань, Иркутск, Адлер и Красноярск. Также с 2017 года Тухтасунов энергично путешествовал поездами — в Санкт-Петербург, Новгород и даже Чудово. Интересно, что спутником в его железнодорожных поездках была его шеф — глава Росреестра и замминистра Виктория Абрамченко.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Союз строительных объединений и организаций
28.11.2018 20:00

6 декабря состоится VI Съезд строителей Санкт-Петербурга

Строители и власть в открытом диалоге обсудят актуальную ситуацию в строительной отрасли и сверстают планы на перспективу
ООО «Терминал-Ресурс»
28.11.2018 19:30

Получено Заключение о соответствии ЖК «Образцовый квартал 3»

В конце ноября 2018 года ООО «Терминал-Ресурс» получило заключение о соответствии жилого комплекса «Образцовый квартал 3». Именно этот ключевой документ необходим для получения акта о вводе объекта в эксплуатацию. Уже в ближайшее время начнется передача ключей их счастливым обладателям
Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»
28.11.2018 18:28

«Петербургская Недвижимость» поможет сократить выплаты по ипотеке

Снизить ежемесячный платеж или уменьшить срок выплат по жилищному кредиту можно воспользовавшись услугой «Рефинансирование ипотеки» от «Петербургской Недвижимости»
ГК «Эталон»
28.11.2018 18:01

В ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» завершены свайные работы

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») успешно завершила этап свайных работ жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который возводится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А
Скриншот с сайта crello.com/ru/
28.11.2018 17:22

Новый онлайн-редактор анимации от Crello

В графическом редакторе Crello появилось новое приложение — Crello animation maker*. С его помощью можно создавать анимированные элементы для фото в формате Full HD и обложки для соцсетей.
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
28.11.2018 16:07

ЮИТ сдал третью очередь жилого комплекса «Новоорловский»

Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» получила разрешение на ввод в эксплуатацию третьей очереди жилого комплекса комфорт-класса «Новоорловский» в Приморском районе
Магазин Кей
28.11.2018 14:00

ТОП-10 телефонов с NFC 2018-2019 года по мнению экспертов КЕЙ

Телефоны с NFC 2018-2019 года нельзя назвать редкостью на рынке. Модулем бесконтактной оплаты оснащаются практически все флагманские устройства.
«Главстрой Санкт-Петербург»
28.11.2018 12:31

Вячеслав Макаров посетил жилые комплексы «Юнтолово» и «Северная долина»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о визите председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова в жилые комплексы «Юнтолово» и «Северная долина»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
28.11.2018 12:10

Авиакомпания «Россия» ужесточает меры, направленные против курения на борту

Приоритетная задача обеспечения безопасности полетов требует со всей строгостью относиться к соблюдению правил поведения на борту воздушного судна
«Лидер Групп»
28.11.2018 11:55

Новый стиль жизни: ЖК LENINGRAD

Первыми встречать рассвет или любоваться закатами на собственной видовой террасе. Вдыхать аромат хвойных деревьев и слушать пение птиц. Чувствовать пульс деловой жизни, наслаждаться зеленью и спокойствием живописного района
Фото предоставлено компанией Boxberry
28.11.2018 11:48

E-commerce набирает обороты: данные за 2018 год

Рассказываем о последних исследованиях агентства Data Insight и рассматриваем влияние службы доставки на качественный сервис интернет-магазина
Автор фото
28.11.2018 11:28

В Выборге состоялось торжественное открытие ЕвроАвто

9 ноября в честь открытия многофункционального центра ЕвроАвто в Выборге компания организовала горожанам и их семьям настоящий праздник: с призами конкурсами, танцами и интересной развлекательной программой