В биографии нового директора Кадастровой палаты таинственный пробел в 9 лет

Журналистам не удалось найти следов нового главы Парвиза Тухтасунова с 2008-го по 2017-й год, когда он пришел работать в палату. Об этом 28 ноября сообщает 47news. Издание разобрало биографию Тухтасунова, которого глава Минэкономразвития Максим Орешкин 27 ноября назначил на пост директора Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

Как отмечает издание, летом 2006-го 20-летнего студента по специальности «лечебное дело» Московской медицинской академии имени Сеченова Парвиза Тухтасунова можно было видеть в палатках у костра на озере Селигер. Но он вовсе не участник форума молодых политиков-карьеристов. Студент-медик отдыхает в составе группы ребят, состоящей из поклонников кельтской мифологии. Период между 2008 годом, когда Тухтасунов выпустился из столичного Первого меда, и 2017 годом, когда он изучил корпоративные финансы в Открытом институте, и привлёк внимание общественности.

В официальной биографии Парвиза Тухтасунова, которая опубликована на сайте Кадастровой палаты, всё же есть сведения, что в первой половине десятых годов новый руководитель не совсем бездельничал. С 2011 года он занимался инвестициями в IT в компании Bradford Ltd. Юридическая компания с таким названием существует, ее штаб-квартира находится в Денвере. Также в рамках проекта 10Levels Тухтасунов создавал программный код продукта. 10Levels — это мобильное приложение для желающих похудеть.

Однако до 2016 года, по информации издания, никаких перемещений Тухтасунова по стране или за рубеж найти невозможно. Только став чиновником (советником главы Росреестра), он начинает активно летать по стране. В последние два года он особенно часто добирался на самолётах в Симферополь, Казань, Иркутск, Адлер и Красноярск. Также с 2017 года Тухтасунов энергично путешествовал поездами — в Санкт-Петербург, Новгород и даже Чудово. Интересно, что спутником в его железнодорожных поездках была его шеф — глава Росреестра и замминистра Виктория Абрамченко.