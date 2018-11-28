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Строительство
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28.11.2018 20:00
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6 декабря состоится VI Съезд строителей Санкт-Петербурга

6 декабря состоится VI Съезд строителей Санкт-Петербурга

Союз строительных объединений и организаций

Строители и власть в открытом диалоге обсудят актуальную ситуацию в строительной отрасли и сверстают планы на перспективу.

Съезд строителей пройдет в Центре импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга (павильон № 4 ВК «Ленэкспо», конференц-зал). Форум начнет работу в 17.00, регистрация участников с 16.00. Организатором по традиции выступает Союз строительных объединений и организаций. 

В работе Съезда примут участие временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев, руководители городских комитетов и служб, регулирующих стройку. Прозвучат доклады и выступления представителей строительного бизнеса. Съезд строителей пройдет под председательством вице-губернатора Санкт-Петербурга, президента ССОО Игоря Албина и почетного президента ССОО Александра Вахмистрова. 

В рамках Съезда будут обсуждаться вопросы реализации новой стратегии развития жилищного строительства, улучшения предпринимательского климата, проблемы обеспеченности социальными объектами и формирования комфортной городской среды, ситуации в дорожно-мостовом комплексе, вопросы ценообразования в строительстве и другие. Подробная программа опубликована на сайте Союза

Участие в работе XVI Съезда строителей Санкт-Петербурга бесплатное, необходима предварительная регистрация. Прислать заявку на участие можно в дирекцию Союза по электронной почте ssoo_info@mail.ru, ssoo_pr@mail.ru. Можно пройти электронную регистрацию на сайте, заполнив форму на главной странице. 

Партнерами городского Съезда строителей выступили Группа ЛСР, компания «Эталон – ЛенСпецСМУ», ГК «КВС», Ассоциация СРО «Содружество Строителей», ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ», Производственное объединение «Баррикада», ОАО «Метрострой», Объединение «Строительный трест». Съезд строителей пройдет при поддержке Национального объединения строителей. 

Генеральным партнером форума является газета «Недвижимость и строительство Петербурга». Официальный партнер  – газета «Строительный Еженедельник». Стратегический партнер  – журнал «СТО. Строительство. Технологии. Организация». 

 

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