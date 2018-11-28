«При этом присутствовал сотрудник ФБР». В Таиланде по запросу США задержали россиянина

Россиянин Антон Богданов задержан полицией Таиланда по запросу США. Как пишет РБК со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал консул России в Таиланде Владимир Пронин.

По его словам, Богданова задержали в аэропорту острова Пхукет, куда он прилетел на отдых с женой.

«Он сообщил мне по телефону, что задержание осуществляли таиландские полицейские, однако при этом присутствовал сотрудник ФБР США», — сообщил Пронин.

Богданова доставили в полицейское управление по борьбе с преступностью в Бангкоке, консул собирается встретиться с ним в ближайшее время. По информации дипломата, в ордере на арест говорится, что США направили запрос на экстрадицию россиянина, однако суть обвинения неизвестна.

Отметим, чаще всего в последнее время США по всему миру требуют задержания и экстрадиции российских хакеров. Так, из Чехии в Америку отправился Евгений Никулин, из Испании — Петр Левашов, из Грузии — Андрей Тюрин. Было и много других случаев, 1 февраля 2018 года Министерство иностранных дел России предупредило россиян, выезжающих за границу, об опасности попасть в руки американских спецслужб.