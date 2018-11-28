Аварийную трубу в Кронштадте поменяли на новую. ГУП «ТЭК СПб» закончило работы на Зосимова

Теплоэнергетики поменяли девять метров прохудившегося трубопровода на улице Зосимова в Кронштадтском районе Петербурга.

Как сообщает пресс-служба предприятия, кипяток в обновленную трубу залили к половине шестого вечера 28 ноября. Теплоснабжение восьми зданий, которые оказались в зоне прорыва, восстановлено по обычной схеме.

Об аварии в соцсетях накануне вечером сообщили очевидцы. Паром заволокло перекресток улиц Зосимова и Восстания.