«Петербургская Недвижимость» поможет сократить выплаты по ипотеке

Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»

Снизить ежемесячный платеж или уменьшить срок выплат по жилищному кредиту можно воспользовавшись услугой «Рефинансирование ипотеки» от «Петербургской Недвижимости».

Рефинансирование ипотеки – это переоформление жилищного кредита на более приемлемых условиях. Услугой стоит воспользоваться, если разница между средневзвешенной ставкой, определенной Центробанком, и процентной ставкой клиента отличаются минимум на 2 пункта при задолженности от 3 млн рублей.

Благодаря сотрудничеству «Петербургской Недвижимости» с более чем 30 банками, можно снизить ипотечную ставку. Даже небольшое уменьшение ставки в долговременной перспективе позволит сэкономить значительную сумму и сделает ежемесячный платеж более комфортным для семейного бюджета.

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