Балтийский завод получит контракт еще на два ледокола «Арктика»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания на Балтийском заводе 28 ноября в Петербурге заявил о намерении продлить строительство серии ледоколов проекта 22220 («Арктика»).

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе завода, в ближайшие несколько месяцев предприятие получит контракт на строительство еще двух таких ледоколов, вдобавок к трем имеющимся.

В 2012 году Балтийский завод получил контракт на строительство «Арктики» стоимостью 37 млрд рублей, в 2014-м — контракт еще на два таких судна стоимостью 84,4 млрд. Сдача первых трех ледоколов ожидается в 2022 году.

«Кроме того, по итогам совещания с премьер-министром стало ясно, что Балтийский завод будет участвовать в строительстве новых атомных ледоколов "Лидер", несмотря на то, что они будут строиться на Дальнем Востоке», — сообщили на предприятии. Стоимость «Лидера» оценивается в 95–99 млрд рублей.

В ходе визита на завод Дмитрий Медведев осмотрел строящийся ледокол «Арктика», где сейчас идут швартовые испытания, пусконаладочные работы и внутренняя отделка помещений.