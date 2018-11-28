Евгений Чернов: Моя правая нога, бывает, стреляет

За 6 лет карьеры во взрослом футболе Евгений Чернов успел поработать в 6 клубах. В «Зените» воспитанник томского футбола уже три сезона — видел и Мирчу Луческу, и Роберто Манчини.

Евгений Чернов, фото - Александр Николаев/Интерпресс

Сейчас Евгений Чернов работает под руководством Сергея Семака. Контракт у Чернова заканчивается аккурат к Новому году, а он продолжает выходить на поле — ситуация в современном футболе необычайная. Клубы-банкроты, будущее в "Зените" и рабочая нога: отдел спорта «Фонтанки» поговорил с футболистом, которого принято называть молодым.

- Первый вопрос лежит на поверхности: летом Сергей Семак говорил, что у вас сложности с контрактом и вы не играли. А потом вдруг осенью заиграли. Появилась определенность с контрактом?

– Были разговоры, что у меня не было ясности с будущим. Потом трансферное окно закрылось, у меня действующий контракт с клубом. Мне доверили место в составе, и я стал выходить на поле.

- Когда у вас заканчивается контракт?

– 31 декабря 2018 года.

- Есть ли какая-то определенность?

– Я сейчас нахожусь в ожидании, но сконцентрирован на игре.

- И при таких раскладах вы в январе с чистой совестью начинаете искать себе новую команду?

– Сейчас с чистой совестью я продолжаю работать и выполнять свои обязательства. Я абстрагирован, ни о чем не думаю — агент пускай этим занимается. Мое дело — продолжать работать. Впереди еще две игры чемпионата, дальше видно будет.

- У вас же необычная ситуация: в тот день, когда все футболисты выкладывают фотографии с Лиги Европы, вы в инстаграме выкладываете фотографии с собачкой. У вас следующая игра если и состоится, то не в четверг, а в воскресенье («Зенит» не заявил Чернова в еврокубки. – Прим. «Фонтанки»). Это как-то влияет?

– Нет, никак не влияет. Может, только на мое физическое состояние: я, может, чуть посвежее, чем остальные.

- При этом обычно футболисты говорят, что играть лучше, чем тренироваться.

– И с этим можно согласиться. Получается, палка о двух концах.

- Вы выходили в обороне и слева, и справа, и в схеме с тремя центральными защитниками, и с обычной расстановкой. Расскажите, какой фланг вам комфортней?

– Рабочая нога левая, поэтому самая комфортная позиция — левый защитник при игре в 4. В целом же даже если играть на правом фланге, то в принципе ничего не меняется: появляется бóльшая вариативность в атаке, можно уйти под левую ногу в центр, пробить или сделать обостряющую передачу, которую защитники не ждут.

- Чем отличается ваш функционал при игре в 5 защитников или в 4?

– При игре в 5 защитников изначально понимаешь, что вся бровка твоя. Нужно и в обороне, и в атаке принимать активное участие. Это психологически понимаешь еще до игры: сегодня придется много работать. С 4 защитниками перед тобой еще есть атакующий крайний нападающий, есть еще один игрок, который помогает при оборонительных действиях. Энергозатратней работать по всей бровке, да.

- В свое время Алессандро Розина говорил мне, что правая нога у него только для того, чтоб входить в автобус.

– Не, моя правая нога, бывает, стреляет. Проходило такое на тренировочках. Да и в профессиональной карьере немало забил с правой ноги, когда играл в атаке.

- Сергей Семак — как с ним работается?

– Абсолютно комфортно работается. Все его требования понятны, четкие и ясные. Если оставаться в команде, то можно прогрессировать при таком тренерском штабе.

- С Семаком нет языкового барьера.

– В любой момент к нему можно зайти и поговорить о чем угодно: даже жизненные обстоятельства обсудить. У меня на сборах родилась дочка, я пришел к Семаку, мы обсудили этот момент. Он помогает разобраться как с футбольными моментами, так и с бытовыми, жизненными.

- «Тренер, у меня родилась дочка, можно я заеду на карантин пораньше?» «Зенит» лидирует в таблице, насколько это удивляет команду изнутри?

– Если честно, мы особо в таблицу не смотрим. Чтоб ничего не отвлекало. Стараемся работать и идти от игры к игре. Стараемся выполнять требования тренерского штаба как на тренировках, так и в играх. Если мы будем идти от своей игры, то все будет хорошо.

- Ну, это такой ответ из разговорника «футболист – журналист». Дик Адвокат говорил, что очень легко работать с командой, которая лидирует в таблице.

– Очень комфортная атмосфера в команде. Соглашусь с Адвокатом: очень приятно работать, когда есть определенный результат, но этот результат промежуточный. Пока только первый круг закончился, впереди еще полсезона.

- В начале сезона говорили: ха-ха-ха, в ЦСКА молодежь, в «Спартаке» бардак, в «Локомотиве» синдром второго сезона, в «Краснодаре» молодой, неопытный тренер. Как бы вы определили пул соперников «Зенита» в этом сезоне?

– Старт сезона показал, что молодые игроки в ЦСКА притираются друг к другу, но посмотри, как в итоге заиграла команда. Очень хорошая команда, молодая. «Локомотив», пусть и терял очки, сейчас набирает. Очень удивляет игра «Краснодара»: качественные исполнители, показывают красивый, зрелищный футбол, добиваются определенного результата. Это только кажется так до начала сезона, что у соперников проблемы. Но нет: как видите, все борются, все стараются.

- У вас серьезная конкуренция с Эльмиром Набиуллиным. Вы волшебным образом умудрились его по осени пододвинуть.

– Есть тренировочный процесс, в котором каждый день нужно показывать свой настрой, свое состояние на данный момент. А потом уже тренерский штаб решает, кого ставить, а кого нет. У нас с Эльмиром очень хорошие отношения.

- То есть вы не подкатываетесь друг под друга на тренировках?

– Нет, нет такого. Такие времена прошли. Никаких обид у нас друг на друга нет. Какой-то период играл он, какой-то — я. Это нормальные рабочие отношения, это конкуренция, которая полезна для нас обоих.

- Премиальные у вас одинаковые у всех, кто попадает в заявку? Или те, кто остается на скамейке, получают меньше?

– Это вопрос к клубу.

- Хорошо, тогда про футбол. В кого проще попасть из партнеров по группе атаки: в Дзюбу или в Заболотного?

– Дааааа, вопросик, конечно, непростой. Больше зависит от подающего, конечно. Если хорошая подача, то не важно, Дзюба там или Заболотный.

- Спрошу иначе: в чью голову вы будете пытаться попасть?

– В идеале, конечно, в обоих сразу. Или тому, кто в более выгодной позиции.

- Дриусси же тоже хорош на втором этаже.

– Очень хорошее качество Себы — он здорово ставит корпус, поэтому выигрывает много борьбы и создает для себя определенное преимущество и во времени, и в пространстве. Часто он это преимущество преобразует в острые передачи и в голы. Он открывается очень хорошо и создает себе пространство, поэтому ему можно отдавать передачи.

- У вас кровь на гетре.

– Нет, не кровь. Это красную разметку нанесли на поле — зима ж уже почти наступила. Я тоже шел к вам на интервью и думал: что случилось, ничего ж не было на тренировке.

- У вас был увлекательный сезон — сезон в «Тосно». Какие воспоминания остались?

– Самые положительные. Я получил необходимую игровую практику. Все игры сыграл в основном составе, весь год, по 90 минут. Чтоб в команде мастеров в элитном дивизионе — это у меня такое было первый раз. Отношения в команде были очень хорошие, тренировочный процесс, коллектив — все было отличное. Главное, что тренерский штаб доверял, получались хорошие игры, вызвался в сборную.

- Парфенов неплохо справляется сейчас в «Урале».

– Я думаю, что ничего удивительного в этом нет. Давайте углубимся в историю: мы с «Тосно» показывали достаточно качественный футбол. Парфенов как тренер всегда пытается ставить атакующий футбол. Может быть, нам в «Тосно» не хватало немножко опыта, пропускали голы, много не забивали, упускали важные очки. «Урал» – опытная команда, хорошие футболисты, которые могут реализовать планы Дмитрия Владимировича. У них получается, они забивают, в таблице поднялись — уже на 6-м месте. Хорошо, что Парфенову дали возможность работать: в первых турах у «Урала» дела шли не очень, но футбол они — я смотрел все игры — показывали очень хороший. Сейчас стали набирать очки и еще потреплют нервы всем.

- В поселке Тосно вы бывали хотя бы раз?

– Да, естественно. Был определенный период: мы месяца полтора-два тренировались в Тосно. Там постелили натуральный газон, но он немножко не прижился. Потом уже переехали тренироваться на «Нову Арену». Тосно – это совсем маленький городишко. Центральная улица, поворот направо и база «Тосно» – конец фильма.

- Рассчитались в «Тосно» с долгами?

– Нет.

- Это тоже часть жизни русского футболиста. «Зенит» проиграл трижды в этом сезоне – «Анжи, «Динамо» и ЦСКА. Какое поражение, на ваш взгляд, самое логичное, а какое самое бестолковое?

– Наверное, бестолковое — некорректное слово. Победы всегда даются очень тяжело, потом и кровью. У нас везде были шансы, в каждой игре. Возьмем матч с ЦСКА: да, в первом тайме мы показали не лучшую свою игру, но у нас было несколько хороших моментов в начале второго тайма. Забили бы до 50-й минуты хотя бы один момент из двух, то игра бы сложилась совсем по-другому. С «Динамо» тоже были моменты.

- Обидней всего в Махачкале?

– Я понял, к чему вы ведете, я понял.

- Не, ну несерьезно проигрывать команде, которая каждый тур на игру собирается со скрипом.

– Естественно. Но это же не умаляет их достоинств: они вышли и в таком положении победили «Зенит». Конечно же, «Зенит» ехал за победой. Но в «Анжи» собраны бойцы, которые хотели доказать самим себе и доказали, что они могут обыграть «Зенит».

- Вы же из Томска. В чем феномен томского футбола? «Томь» уже не один раз находилась при смерти, при этом продолжает существовать.

– «Томь» – команда с характером. Если честно, то в команде, когда я там был, всегда случились финансовые трудности. В редкие годы, когда только вышли в Премьер-лигу, с финансами было все в порядке. Были определенные спонсоры из Томской области. А вот когда предприятия «Газпрома» переехали в другие города, то стало немножко потяжелее. Но всегда было так: по ходу сезона денег нет, но к концу года деньги всегда находились и ребят рассчитывали. Ни разу не было такого, чтоб из Томска кто-то уехал нерассчитанным. В отличие от других некоторых клубов. Поэтому ребята терпят, но играют.

- Как проходят теоретические занятия у Семака?

– Очень информативно. Большой экран, конечно же, со всеми удобствами: нам показывают, как перемещаются игроки и как они должны были бы перемещаться. Все очень понятно, и направлено не на то, чтоб кого-то поругать, а для того, чтоб предотвратить ошибки в будущем. Нам нарезают моменты, минут на 20, Семак объясняет, кто как должен действовать в той или иной ситуации. Времени занимает час максимум, зависит от того, как игру провели.

- Современные футболисты спят на теории?

– Нет, никто не спит. Занятия проходят интересно, хочется на них присутствовать, потому что они помогают.

- Пример вашей ошибки? Позиционное расположение?

– Да, и положение корпуса: как поставить корпус, чтобы правильно видеть мяч и соперника. Чтоб не терять из виду мяч, когда передача идет за спину, потому что это создает дополнительные сложности как защитнику. Мне приходится разворачиваться, искать глазами мяч и игрока, и секунда потеряна. В современном футболе эта секунда может все решить.

- Волшебным образом в традициях российской спортивной журналистики принято считать, что в 26 лет футболист — еще молодой. Понятно, что я и в 36 лет чувствую себя молодым. А вы?

– Полон сил, энергии и мотивации. Впереди еще много интересного.

- Понятно, что впереди целый круг. Но уже который сезон от «Зенита» ждут только золота.

– Соглашусь с вами. Спортсмены в любом случае перед собой должны ставить только самые высокие цели, и личные, и командные. Еще раз повторюсь: мы идем от игры к игре, а вот уже после 30-го тура посмотрим в таблицу.

Беседовал Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»