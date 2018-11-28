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Бизнес
29.11.2018 11:28
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Импорт без поддержки. Каркасы для бюстгальтеров приравняли к вольерам для животных и перестали возить через границу

Импорт металлических каркасов для бюстгальтеров через таможни Северо-Запада сократился в тридцать раз. Падение одних объемов не связано с увеличением других.

Импорт без поддержки. Каркасы для бюстгальтеров приравняли к вольерам для животных и перестали возить через границу

Светлана Холявчук/Интерпресс

Евразийская экономическая комиссия поборола смущение и наконец присвоила так называемым «косточкам» для женских лифчиков код ТН ВЭД, который начнет действовать с 12 декабря. Пока эту тему обходили, импорт продукции через таможни Северо-Западного региона катастрофически сократился за первое полугодие текущего года. Участники рынка говорят про импортозамещение, а профильные группы в соцсетях пережили гендерный бум.

Решение о классификации каркасов для бюстгальтеров коллегия Евразийской экономической комиссии вынесла 12 ноября. Для тех, кто подвержен иллюзиям, пояснили: «Изделия полукруглой формы из термообработанной тонкой стальной проволоки прямоугольного, овального и круглого сечения с антикоррозионным покрытием, с утолщениями из полимерного материала на концах, вставляемые в нижнюю часть чашек бюстгальтера и выполняющие формообразующую функцию в этих изделиях». С 12 декабря такие каркасы должны классифицироваться в товарной позиции 7326 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД).

Таможня выплюнула «косточки»

Участники рынка опередили чиновников и разобрались в женских хитростях сами. В той же самой товарной позиции «косточки» от лифчиков и классифицировали до сих пор, уплачивая пошлины в размере 10% от их таможенной стоимости. Но происходило это из соображений здравого смысла – код 7326 относится к разнообразным металлическим изделиям. Теперь данная практика закреплена официальным документом. Почему именно сейчас — остается только гадать, вряд ли так отзывается светлая эра феминизма. «Наверное, Европейская экономическая комиссия решила навести порядок в нормативных документах», – предположили в неформальном разговоре с корреспондентом «Фонтанки» участники рынка.

Предположение, что отсутствие официальной номенклатуры раззадорило контрабандистов, не подтверждается. «Сообщаем об отсутствии выявленных таможенными органами СЗТУ правонарушений, связанных с оформлением в 2017 году и в первом полугодии 2018 года товара «каркасы для бюстгальтеров», – ответил на редакционный запрос начальник Северо-Западного таможенного оформления Александр Повод. Подробно рассказать об импорте через региональные таможни чиновник отказался, сославшись на то, что «статистическая информация о внешней торговле в разрезе региона деятельности регионального таможенного управления относится к специальной таможенной статистике». Но участники рынка поделились собственными знаниями.

По их сведениям, в 2017 году через таможни СЗТУ было импортировано 622 килограмма и 960 граммов «косточек», а в первом полугодии 2018 года – всего 11 килограммов и 470 граммов. Налицо падение объема импорта каркасов для бюстгальтеров примерно в 30 раз. Если даже забыть об эстетических потерях, в 2017 году в бюджет поступило 152 000 рублей «каркасных» таможенных платежей, а в 2018-м пока только 4000.

«Это ловушка, мужики…»

Можно предположить, что женщины российского Северо-Запада задумали масштабное коварство в отношении таможенных органов, уронив их статистическую отчетность «ниже плинтуса». «Так ли это?» – вопрос «Фонтанка» адресовала Александру Никулину, исполнительному директору фабрики «Трибуна» (крупнейший в регионе производитель женского нижнего белья).

«Мы перестали покупать такие изделия за границей, потому что они не столь сложные, чтобы нельзя было произвести их здесь, – рассказал собеседник. – Насколько я знаю, аналогичные решения приняли и другие швейные производства. Судите сами: импортировать металл, особенно такую простую конструкцию, н выгодно. Это тяжелый малообъемный груз, который в логистике будет стоить космических денег. Мы решили на это не тратиться».

Участник внешнеэкономической деятельности, просивший не называть себя, высказал другое предположение: «Кризис и падение курса рубля привели к тому, что такие необъёмные товары стали возить частные лица без таможенного оформления. В результате лифчики остались с косточками, а таможня без статистики».

Пока главе СЗТУ генералу Поводу докладывают об отсутствии правонарушений при импорте каркасов для бюстгальтеров, подтвердить или опровергнуть данное предположение не представляется возможным. Зато радует переписка представителей бизнес-сообщества на профессиональных таможенных форумах.  

«Это ловушка, мужики! 7326200001 – небольшие клетки и вольеры», – пишет один из них, проводя явную параллель между отношениями с женщинами вплоть до каркаса – и ограничением свободы (клетки и вольеры производятся тоже из стальной проволоки). «По старинной традиции мужчины считают, что силы природы – самые могущественные. Но иногда без металлического каркаса даже они не помогут», – приводит женский аргумент другая участница форума.

Но спецы – они и есть спецы, поэтому дискуссия быстро перешла в практическую плоскость: масса «косточек» для лифчиков с точки зрения таможенного законодательства «нетто» или «брутто»?

«Если невозможно отделить без утраты потребительских свойств, то нетто», – предположили одни. «В этом случае потребительские свойства точно упадут!» – заявили другие.

Лев Годованник,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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