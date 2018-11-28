Прокуратура Петербурга потребовала лишить участников протестных акций статуса членов участковых избирательных комиссий

Петербургская прокуратура обратилась в городскую избирательную комиссию с требованием лишить трех участников оппозиционных митингов статуса членов участковых комиссий. По мнению надзорного органа, организатор выборов не может нарушать закон о митингах.

Как сказано в обращении в Горизбирком (есть в распоряжении «Фонтанки»), в течение года прокурором города было дано согласие на привлечение к административной ответственности Владислава Иванчо (члена УИК 426), Светланы Уткиной (члена УИК 530) и Шахназ Шитик (члена УИК 2168). Все они участвовали в протестных акциях, в том числе по теме пенсионной реформы. Как писала «Фонтанка», Шитик арестовали на 20 суток за участие в театрализованной акции о том, как пенсионеры везут на себе Владимира Путина.

Как утверждает прокуратура, в случае вступления в силу приговора суда, членство в избирательных комиссиях нарушивших закон должно быть прекращено. По мнению прокуроров, эта норма действует, когда речь идёт о нарушении закона о митингах по темам выборов, предвыборной агитации или вопросов, предлагаемых для референдума. Такую трактовку прокуратура предлагает учесть при формировании следующего состава избирательных комиссий. По данным «Фонтанки», письмо было передано в территориальные избиркомы.

Как рассказали «Фонтанке» в Горизбиркоме, информацию прокуратуры будут учитывать, равно как и любые другие сведения, при наборе в УИКи: «Безусловно, так же, как и иная информация о правонарушениях, совершенных кандидатами в члены комиссий, данная информация будет учтена при принятии решений о назначении. Иных правовых последствий у данного обращения прокуратуры Санкт-Петербурга не усматривается».

Не согласен с тем, что члены УИК должны быть отстранены от этой работы из-за участия в акциях, и яблочник Борис Вишневский, от чьей партии в частности были выдвинуты в комиссии оппозиционеры: «Немедленно должны быть лишены статуса только те члены УИК, которые нарушили избирательное законодательство. Если член комиссии пойман пьяным за рулём, например, это не означает, что его нужно отстранить от работы в избирательной комиссии и что он нарушил закон о выборах. Отстранять активистов от возможности обеспечить прозрачность выборов — абсурд».