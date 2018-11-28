Суд в Петербурге приговорил убийцу китайской студентки к 11 годам колонии

Василеостровский районный суд Петербурга приговорил гражданина Китая Линжань Мэна к 11 годам колонии строгого режима за убийство соотечественницы в ноябре прошлого года. В квартире на Наличной улице он связал и задушил 22-летнюю студентку педагогического университета им. Герцена.

О приговоре 28 ноября сообщает Следственный комитет столицы. Как ранее рассказывала «Фонтанка», студенты петербургских вузов из Китая устроили вечеринку в квартире 48-го дома по Наличной улице 30 ноября прошлого года. Когда соседи вызвали полицию, в помещении находились трое, два человека были в неадекватном состоянии под психотропными веществами, третья мертва. Как было установлено на заседании, добавляет пресс-служба городских судов, пара поссорилась, после чего Мэн попытался девушку задушить. После он связал ей руки, два раза ударил тупым предметом по голове, засунул в рот трусы и залепил его скотчем. Потом опять начал душить, сначала руками, затем подушкой, и четыре раза воткнул в руку острый предмет.

Суд отправил его в колонию на 11 лет и взыскал три миллиона в пользу родственников убитой.