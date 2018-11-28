Всё меньше финнов выступают за членство в НАТО. Глобальное потепление кажется им страшнее военной угрозы

Поддержка идеи о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс снижается. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Аналитическим центром деловой жизни Eva, опубликованные 28 ноября.

Членство в НАТО поддерживают 23% граждан, тогда как два года назад доля сторонников присоединения к военному блоку составляла 27%. Мужчины видят Финляндию в Североатлантическом альянсе чаще, нежели женщины (31% к 14%).

Против членства выступают 46% опрошенных. При этом почти половина респондентов рассматривают США как важного для Финляндии партнера и считают эту страну главным защитником западных ценностей в мире.

Специалисты Eva утверждают, что слабую поддержку членства в НАТО можно отчасти объяснить тем фактом, что почти половина финнов (47%) считают, что проблемы климата являются более важными вопросами во внешней политике, чем политика безопасности. Самой большой угрозой жители Суоми считают глобальное потепление (76%).