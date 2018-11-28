В Италии задержали террориста, который планировал вылить яд в систему водоснабжения Сардинии

Полиция острова Сардиния провела спецоперацию по задержанию уроженца Палестины, который был связан с террористической организацией ИГИЛ (запрещена на территории РФ). Об этом сообщает 28 ноября итальянская газета Corriere della Sera.

«Мужчину подозревают в подготовке атаки с использованием ядов. У него было разрешение на проживание и палестинские документы. Его арестовали утром в провинции Макомер», – пишет издание.

Центральное подразделение оперативной безопасности полиции задержало 38-летнего мужчину, когда тот ехал на своем фургоне в коммуне Нуоро. Для этого стражи правопорядка оцепили весь район и использовали специальные средства.

По версии следствия, уроженец Палестины был связан с игиловцами и планировал атаку на водопровод острова при помощи ядов.