О петербургском хирурге-онкологе, ставшем пациентом в собственной клинике, но продолжающем спасать людей, расскажет Константин Хабенский

О петербургском хирурге-онкологе Андрее Павленко, ставшем пациентом клиники, где он работает, сняли фильм. Премьера ленты, в создании которой принимал участие актер и режиссер Константин Хабенский, состоится 29 ноября на телеканале «МИР».

Петербургского хирурга-онколога Андрея Павленко, работающего в клинике им. Н. И. Пирогова, сейчас знают не только его пациенты. Весной 2018 года у врача был обнаружен рак желудка третьей стадии. Но это не стало поводом для того, чтобы опустить руки, – он начал лечение и продолжал оставаться врачом, оперировал и консультировал пациентов. Даже после операции по полному удалению желудка он вскоре вышел на работу. Павленко завел блог, посвященный проблемам онкологии, много общался с журналистами. В частности, одна из задач врача – показать другим онкобольным, почему необходимо и на поздней стадии проводить химиотерапию и как следует правильно себя вести, чтобы не упустить ни единого шанса, позволяющего продлить жизнь.

В течение шести месяцев за судьбой хирурга следила съёмочная группа телеканала «МИР». В документальном фильме, в создании которого принял участие Константин Хабенский, Андрей Павленко, его семья, близкие и коллеги делятся своими переживаниями, мыслями, историей борьбы со страшным заболеванием.

Премьера фильма «Полгода жизни Андрея Павленко» выйдет на телеканале «МИР» 29 ноября в 00:10.